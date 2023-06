« Sunrise » vient s’ajouter à "Show Me" et "Tony Fontana 4".

Le rappeur nous fait voyager au japon.

Le producteur a dévoilé le clip de son nouveau titre "Sunrise" qu’il a tourné pour l’occasion dans un magasin traditionnel au Japon. "Sunrise" arrive juste après la série de nouveaux titres de Hit-Boy et Big Hit, dont "Show Me" et "Tony Fontana 4", sortis la semaine dernière.