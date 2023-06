Un titre inédit qu'il performe en exclusivité sur la chaîne berlinoise.

Après Yamê et Varnish La Piscine, un nouvel artiste francophone vient de réaliser une performance chez COLORS. Signé sur le label de Deen Burbigo et Eff Gee Saboteur Records, c’est Ratu$ qui a l’honneur d’interpréter un nouveau morceau chez les Berlinois. Un titre à l’instrumentale douce et mélancolique intitulé "Ange & Démon" où le rappeur déverse son flow puissant et technique.