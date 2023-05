Varnish la Piscine tout en douceur chez Colors pour "Ceviche"

Le style est tellement efficace.

Les rappeurs suisses continuent d'apporter leur touche dans le game du rap francophone, avec toujours énormément d'originalité et de maîtrise dans ce qu'ils proposent. Varnish la Piscine ne fait pas exception, lui qui sait tout faire (il l'a prouvé sur ses projets, ou avec Makala ou encore Slimka). Cette année, il a dévoilé un EP dont le nom était "This Lake is successfull", en mars, et cette semaine il vient de passer chez Colors pour y interpréter un extrait. Le morceau s'appelle "Ceviche", et à l'oreille, c'est une grande douceur, on vous laisse checker ça.