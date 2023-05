Un extrait de leur projet commun.

Le rappeur et le pianiste ont récemment annoncé qu'ils allaient sortir un projet commun "Diamond Tears". YG Pablo et Sofiane Pamart se sont rencontrés sur le dernier EP du rappeur et c'est devenu une évidence : leurs univers étaient faits pour se marier. La preuve avec ce premier extrait de toute beauté, "Magie", un mot qui symbolise parfaitement leur travail en commun.