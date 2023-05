Un premier extrait de leur album commun, comme à l'ancienne.

Quand deux anciens du rap français s’allient, ça ne peut que donner du sale. Lacrim et Mister You ont annoncé la sortie prochaine d’un projet en commun. Intitulé "20 ans", en l’hommage à leurs années d’amitié, les deux artistes balance ce vendredi 26 mai un premier extrait bouillant : "GOGETA". Chacun leur tour, ils découpent avec brio la production signée Chapo et Heizenberg. Un style old school attrayant qui rend nostalgique de l’époque où Lacrim et Mister You battaient des records.