Un feat avec Zamdane.

C'est un titre qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, à juste titre quand on entend le résultat. "Cicatrice" est le nouveau single de Rim'K et il y a invité Zamdane qui se soigne aujourd'hui après un grave accident de voiture. La connexion est évidente entre les deux artistes quand ils évoquent les cicatrices invisibles qui rythment chacun de nos parcours. C'est à la fois mélancolique et beau.