HK La Paille balance "Comme Rosa"

Hk la paille nous dévoile sont nouveau clip "Comme Rosa"

Le rappeur HK La Paille est de retour avec un nouveau titre intitulé "Comme Rosa" qui promet de faire parler de lui. Sur une prod à la fois cloud et digitale by Fakri Jenkins, l'artiste nous emmène dans son univers déterminé et profondément artistique mis en valeur dans son clip par le réalisateur Joris Bacquet.

Après avoir connu le succès avec son groupe 4Keus, HK La Paille continue à tracer son propre chemin dans le monde du rap français.

Dans son dernier clip "Ambiance d'Hiver", sorti en avril dernier, l'artiste a montré toute sa détermination à réussir dans le monde de la musique. Avec "Comme Rosa", il prouve une nouvelle fois qu'il n'a pas peur de se lancer seul dans cette aventure créative.

Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il laisse tout derrière lui. Au contraire, c'est avec toute sa communauté de fans derrière lui qu'il avance dans cette aventure musicale. L'artiste sait que son public est important dans son parcours et qu'il est grâce à eux qu'il peut avancer.

Ainsi, avec "Comme Rosa", HK La Paille offre un nouveau titre à tous ses fans. Les amateurs de rap français ne seront pas déçus, car l'artiste a su créer une ambiance unique et capture l'essence de la musique urbaine. La prod est innovante et nous plonge dans un univers parallèle.

Pour HK La Paille, nul doute que cette nouvelle étape dans sa carrière solo sera prometteuse. "Comme Rosa" est dès à présent disponible pour tous les fans de rap français.

Découvrez le nouveau clip "Comme Rosa" de "HK La Paille" dés maintenant sur Générations :