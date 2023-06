Akapera dévoile "L'AVERSE"

Akapera nous balance son nouveau clip "L'Averse"

Akapera nous invite dans ses pensées avec son nouveau clip intitulé "L'averse" qui sera disponible à partir du 2 juin. Accompagné du beatmaker VXL et du réalisateur Faiz Mainty, le rappeur nous propose un nouveau titre intense et riche en émotions, fidèle à son style singulier de raconter la vie simplement à travers des images.

Tourné sous le soleil marocain, dans une ambiance mélangeant vie quotidienne et palmiers, le clip "L'averse" promet un véritable voyage musical. Les fans ne peuvent qu'être impatients de découvrir ce nouveau projet, après avoir été séduits par les précédents projets du rappeur et notamment la série #Cacestloup publié sur instagram.

Après avoir plongé ses fans dans une ambiance sombre et mystérieuse avec son précédent titre "Hawkins" largement diffusé sur Trace, Akapera nous offre cette fois-ci un visuel lumineux, coloré et efficace à l'image du mois de Juin. À travers des images percutantes, Faiz Mainty a su capturer encore une fois l'univers de l'artiste et le mettre en scène avec brio.

Avec "L'averse", AKAPERA montre une fois de plus que son talent ne se limite pas à savoir bien rappé mais également à manier la mélodie et la musicalité tout en gardant une écriture qualitative. Un véritable artiste qui ne compte pas en rester là et prévoit encore de belles surprises pour satisfaire les fidèles mais également un public de plus en plus large et engagé.

Découvrez le nouveau clip "L'Averse" de "AKAPERA" dés maintenant sur Générations :