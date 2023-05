Le nouveau single du rappeur du 91.

Il nous a régalé au début de l’année avec "Pas de ralentir 3". Quatre mois plus tard, Mig est de retour. Le rappeur de Sainte-Geneviève-des-Bois balance "Ok Ok", gros banger bien puissant où il déverse un flow entraînant. Une sortie qui s’accompagne d’un clip réalisé par Hustler Game, où l’on retrouve Mig et sa team à Amsterdam.