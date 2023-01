Dans "Pas de ralentir 3"

Alors qu'il se faisait discret depuis la sortie de son album "Toujours +" sorti le 30 septembre 2022 et ses 14 titres, le membre de la "02 Géné" frappe un coup sur la table. En effet, MIG ne donnait plus de nouvelle, mais pour marquer le coup de son retour, il nous livre donc le clip de "Pas de Ralentir 3" sur une prod d'Alchimyst le premier janvier 2023. Un morceau de plus de 7 minutes, sans refrain, où il kicke sa vie de façon brute, sans fioritures.