Elams dévoile enfin son nouvel Album "MWANAMBOKA"

Le rappeur marseillais ELAMS nous régale avec son nouvel album "MWANAMBOKA" et son clip "INTRO"

Elams, le rappeur originaire des quartiers Nord de Marseille, revient sur le devant de la scène avec la sortie de son nouvel album tant attendu. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, Elams a su surmonter les obstacles de sa vie pour se faire une place dans l'industrie musicale.

Né d'une enfance marquée par la séparation de ses parents, le rappeur marseillais a grandi aux côtés de sa mère et de ses trois frères. Face à ces épreuves, Elams a rapidement compris l'importance de ses responsabilités et a trouvé refuge dans l'écriture, utilisant sa plume pour exprimer ses émotions profondes.

En 2018, Elams a frappé fort avec la sortie de son album "Ce que l'on vit". Ses textes percutants et sa voix authentique ont touché un large public, propulsant le rappeur sur le devant de la scène nationale. Son talent s'est également illustré dans le succès retentissant de "Bande Organisée" en 2020, certifié quadruple single de diamant.

Aujourd'hui, Elams dévoile son nouvel opus intitulé "MWANAMBOKA", qui signifie littéralement "enfant de la rue". Cet album est un véritable condensé de son parcours de vie, de ses racines et de ses ambitions. Il est disponible dès aujourd'hui, le vendredi 26 mai.

Elams dévoile aujourd'hui un nouveau clip intitulé "INTRO", pour plonger son public au coeur de ce nouvel album. Réalisé par MC Films, ce visuel captivant transporte les spectateurs dans un univers urbain et dynamique.

Dans "MWANAMBOKA", Elams se livre sans filtre, racontant sa vie avec une sincérité désarmante. Il se positionne également en porte-parole de ceux qui ont grandi dans des quartiers difficiles, exprimant leurs réalités et leurs aspirations. L'album se veut être un cri de fraternité, de partage et de modestie, un appel à la compréhension et à l'unité.

Avec cet album, Elams continue d'affirmer son statut d'artiste engagé et talentueux. Son rap percutant et ses paroles profondes font de lui un artiste incontournable de la scène urbaine française. "MWANAMBOKA" promet d'être un véritable voyage au cœur des émotions de l'artiste et un hymne à la résilience.

Le nouvel album d'Elams est une invitation à découvrir son univers, sa vie et son talent brut. Alors préparez-vous à plonger dans les rues de Marseille, à ressentir chaque mot et chaque mélodie, car Elams est prêt à vous faire vibrer une fois de plus avec "MWANAMBOKA".

Découvrez le nouveau clip "INTRO" de "ELAMS" dés maintenant sur Générations :