L'uZine énervé avec Onyx pour "On va les pendre"

La scène de Montreuil est un véritable vivier du rap, et L'uZine tourne à plein régime depuis plusieurs années, on peut le dire. Actifs depuis les années 2000, le groupe vient de sortir un tout nouveau projet, "La 26ème lettre", disponible depuis le 19 Mai. Et pour fêter ça, ils ont dévoilé le clip de leur incroyable featuring international avec Onyx, le groupe phare new-yorkais des années 90. Au programme, du rap à l'ancienne, sans concessions, un texte bien technique et un refrain bien agressif comme il faut, et un clip qui rend bien hommage aux 90's. Bref, on valide fort "On va les pendre", et vous?