Pour accompagner son EP.

Ce vendredi 19 main Lybro a dévoiél son premier EP de dix titres, "Oozaru" sur lequel on retrouve des feats avec Ashe 22, Captaine Roshi et Matly 2BZ. Et, pour y apporter de la lumière, il a aussi dévoilé le clip du très attendu "Saiyan 5", cinquième volet de sa série de freestyles.