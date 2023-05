Un extrait de son projet à venir.

Jeremiah dit "Thank You", notamment aux artistes qui l'ont influencé comme Outkast, Kendrick Lamar, Snoop Dogg ou encore Usher. Il dit "Thank You" à la vie et à la musique qui lui a tout donné. Il le dit aussi à ceux qui le soutiennent et à ceux qui le détestent. Il est aussi très content de dévoiler un extrait de son nouvel EP éponyme à qui sortira le 26 mai.