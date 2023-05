Le titre éponyme de son nouveau projet déjà disponible.

Elle a enchanté les ondes avec ses deux singles "Comme son ex" et "Dangereuse". Aujourd'hui, Melina rentre dans la cour des grands et dévoile son tout premier projet : "Roses". Sept titres pour plonger dans l'univers de la chanteuse, qui s'accompagne du clip du titre éponyme. Entre R&B et hip-hop, Melina s'affirme et ça, on valide.