Le deuxième morceau de l'année de la chanteuse au doux timbre de voix.

Melina débutait l’année avec le lascif "Dangereuse". La chanteuse est aujourd’hui de retour avec un nouveau single : "Comme mon ex". Sur une production entre R&B et afro, elle déverse ses rimes et avoue vouloir rencontrer quelqu’un comme son ancien copain. Un doux morceau qui s’accompagne d’un clip réalisé à Londres.