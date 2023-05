Alicia Keys interprète "If I Ain't Got You" en version orchestrale

Une performance exclusive pour la sortie de la série Netflix "Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton".

Le 4 mai, la série à succès "Bridgerton" a dévoilé un spin-off tant attendu : "Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton". Les fans avaient hâte de retrouver les fabuleux décors, les robes magistrales et aussi les reprises de morceaux connus version orchestrale. Et pour sa sortie, Alicia Keys s’est prêtée au jeu, en interprétant le célèbre "If I Ain’t Got You" avec un orchestre international de 74 instruments, composé uniquement de musiciennes de couleur. Une grosse performance qui compte aussi la participation d’Amel Bent ou Rimon.