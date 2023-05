Très gros morceau du belge.

La scène belge est toujours aussi dynamique, avec des talents qui apparaissent régulièrement. Hakai a déjà deux projets au compteur, et s'il n'a pas encore explosé, on peut dire que le niveau est bouillant. En témoigne ce tout nouveau morceau, "Perdu d'avance", accompagné de son clip. Un titre mi-chanté, mi-kické, avec très peu de traitement sur la voix, des textes crus et un clip rempli de noirceur et de plans plutôt sombres, pour bien coller à l'univers du morceau. Checkez ça !