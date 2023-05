Extrait de son dernier EP "Symphonia (Vol.1)".

Titre le plus streamé de l'EP "Symphonia vol.1", "Casino" est aussi le plus représentatif de Décimo dans l’originalité de son rap. C'est donc tout naturellement que l'artiste le met en images, reprenant avec humour les métaphores et autres figures de style de son texte. Un clip qui nous emporte un peu plus dans le monde singulier et comique de Décimo.