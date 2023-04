Un extrait de son dernier projet, "Multivers".

Janis continue de défendre son dernier projet "Multivers" en balançant un nouveau clip. Après "Valhalla" et "Brise du vent", c’est son featuring avec AM La Scampia qui a le droit à son visuel. Dans "Prix Puskàs", on aperçoit le rappeur déverser son flow dans un bâtiment, avec en fond, le Vélodrome de Marseille. Un clin d'oeil à la récompense en hommage à Ferenc Puskás, footballeur hongrois des années 1950.