Un extrait de leur album en commun, "Champagne For Breakfast".

Le 7 avril, Madlib, Meyhem Lauren et DJ Muggs ont balancé un album commun, "Champagne For Breakfast". Ils dévoilent aujourd’hui un nouvel extrait clippé, celui d’"African Pompano". Un gros morceau qui se devait d’avoir un visuel. C’est puissant et délicat à la fois. Bref, on stream à fond.