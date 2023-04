Blxst et Roddy Ricch n'oublient pas leurs racines dans "Passionate"

Extrait du dernier EP de Blxst, "Just For Clarity 2".

Dans leurs dernières collaborations, Blxst et Roddy Ricch, tous les deux issus de Los Angeles, se retrouvent dans une villa californienne. Malgré les apparences, ils évoquent leurs parcours et comment ils ont pu en arriver où ils sont et sortir leurs familles de la misère en étant "Passionate".