Un morceau entre rap et house, premier extrait de leur projet en commun.

Quand le rap et la house se rend compte, ça donne Kaba. L’artiste grenoblois s’associe avec le producteur Hyas et dévoile "SPEED UP", le premier single d’un EP commun. Un titre ultra dansant où le rappeur déverse un flow terriblement stylé. Le titre s’accompagne d’un clip totalement barré où il incarne un super-héros. Un premier extrait intrigant qui figurera sur "Music 4 Tesla", prévu pour le 28 avril prochain.