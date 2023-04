Un morceau entrainant et émouvant.

Morray et sa voix mélodieuse sont de plus en plus demandés. Sur "High Price", le rappeur de Caroline du Nord réussit à raconter une histoire touchante, tout en gardant cette facette chantée qui fait sa force. Accompagné par Lil Tjay, ce dernier évoque les conséquences du succès et les sacrifices qu'il a du faire.