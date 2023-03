Une prestation réalisée pour le concept de freestyles de l'Anglais Fumez The Engineer.

Après avoir sorti son dernier EP "Genjutsu", La F est de retour. Le rappeur français s’est rendu à Londres, où il a grandi et vécu pendant plusieurs années pour se brancher avec l’ingénieur du son anglais Fumez The Engineer. C’est à l’occasion d’un épisode de "Plugged In" que La F a défendu le drapeau tricolore, balançant un flow puissant sur une production bien sombre.