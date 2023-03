Un morceau doux et mélancolique.

Depuis la sortie de son dernier projet "Principes" en mars 2022, Moubarak ne s’arrête plus. Après "Le Bitume x1.3" et "Gamberge", le rappeur marseillais revient avec un nouveau single. Intitulé "Loyal", il déverse son flow doux sur une mélancolique production de Yazou. Un titre qui s’accompagne d’un clip réalisé par Dr. B et ByZako.