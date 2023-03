Un extrait du dernier projet du rappeur, "SOIXVNT3, pt. 2"

L’atmosphère est aérienne, l’ambiance douce. Dans "Mélodies & Pensées", Zed déverse ses maux et ses doutes sur une production signée Noxious et Lil Rayon. Un morceau qui n’a jamais aussi bien porté son titre et qui s’accompagne d’un clip en noir et blanc réalisé par Romain Abadie.