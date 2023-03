Le troisième épisode extrait de "Cullinan : Gelée Royale (Partie 2)".

On aurait pu croire qu’il avait tourné la page dans son dernier clip. Mais Dadju est confronté à de nouveaux problèmes. Extrait de "Cullinan : Gelée Royale (Partie 2)", l’artiste dévoile le clip de "On verra (épisode 3)", où il est pris de court par son ex qui soupçonne sa nouvelle copine de le tromper…