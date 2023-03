Le rappeur enchaîne.

Still Fresh enchaîne après la sortie de son clip "20ème symphonie" il y a une semaine. La prod a des airs d'Afrique et le clip a d'ailleurs été tourné sur le continent. Avec "Maman prie pour moi", le rappeur se veut plus doux et revient sur des événements tragiques et difficiles qui ont émaillé sa vie. Still Fresh se livre comme rarement.