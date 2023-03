Un nouveau single annonciateur d'un nouvel album, "Not Now, I'm Busy".

Trois ans se sont écoulées depuis la sortie de son dernier album. Après "Evolution" sorti en 2020, Joyner Lucas est enfin de retour. Le rappeur américain balance "Devil’s Work 2", un nouveau single qui succède à son "Devil’s Work" de 2020 et qui annonce la sortie prochain de nouveau projet. Intitulé "Not Now, I’m Busy", il est prévu pour l’année 2023.