Un gros freestyle avec Médine, Ben PLG, Souffrance, Tedax Max & Jewel Usain.

Le rappeur havrais Oumar vient de dévoiler la saison 3 épisode de sa série "Trauma", un projet de 13 titres sur lesquels il invite Souffrance, Tedax Max, Cashemire et 404 Billy. Pour l'accompagner, il envoie donc un très très gros freestyle "A TRAUMA FREESTYLE" avec Médine, Ben PLG, Souffrance, Tedax Max et Jewel Usain. Attablés autour d'une table, chacun prend la parole et envoie du lourd !