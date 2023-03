Une nouvelle porte ouverte sur la confection de son dernier album, "NEW BLUES, OLD WINE".

Le 2 décembre, B.B. Jacques dévoile "NEW BLUES, OLD WINE". Un nouvel album qui l’accompagne d’un film du même nom, où le rappeur immerge son public dans la confection de ce projet. Un documentaire qui continue de se dévoiler aujourd’hui avec sa seconde partie, où l’artiste se laisse découvrir un peu plus.