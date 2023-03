Nouveau gros morceau pour le rappeur !

Anas a fait beaucoup de bruit en ce début d'année 2023, avec la sortie de son album "La Vie de Many", le 20 janvier. Un projet qui contient notamment le hit en featuring avec Soolking, "Sur PP", qui a presque déjà atteint les dix millions de vues. Pas mal, mais le rappeur ne compte pas s'arrêter là et il vient d'enchaîner avec la sortie du clip de "Normal", encore un morceau extrait de son album. On vous laisse découvrir ça !