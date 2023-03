Nouvelle mélo efficace pour le rappeur du 94.

Ça fait déjà quelques années que BRK fait parler de lui dans le rap game. Le rappeur de Champigny-sur-Marne s'est spécialisé dans ls morceaux bien street, que ce soit des bangers drill bien sales ou des titres avec plus de mélo. Cette semaine on le retrouve pour le clip de "En Vite Fait", un titre plutôt dans un délire "mélo", mais avec des phases bien agressives. Le tout servi avec une jolie vidéo en noir et blanc. On vous laisse checker ça !