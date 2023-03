Un feat avec Icewear Vezzo.

Kash Doll et Icewear Vezzo s'associent dans leur nouveau clip pour "RNQ". Et c'est Kash Doll qui mène la danse, expliquant les choses à une victime masculine ligotée tandis qu'elle est rejointe par Icewear Vezzo. Ce morceau est tiré de la Gangsta Grillz qu'elle a faite avec DJ Drama, "Back On Dexter".