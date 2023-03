Le premier extrait de l'album produit par La Place, disponible le 31 mars prochain.

Dans "Mauvais Sang", Berry, Beeby et Anglade associent leur talent pour un résultat puissant. Les trois rappeurs déversent leur flow chacun leur tour sur une production planante. Un titre extrait du premier album produit par La Place, disponible le 31 mars prochain, sur lequel on retrouvera également Angie, Ash to the Eye et Lafleyne.