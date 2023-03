Un feat avec So La Lune.

Rvzmo est de retour avec "Kiri Village", le premier extrait de son projet "100 Moi" attendu pour le 17 mars comme on peut le voir à la fin de la vidéo. Sur ce morceau, le rappeur de Saint-Ouen s'allie à So La Lune et le mélange entre le kickage de l'un et la mélodie de l'autre est assez convaincant.