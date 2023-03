Bob Marlich, Rim'K et Jwles réunis pour "Unique"

Une grosse connexion très surprenante !

Pour ceux qui n'ont pas suivi les grosses tendances rap sur Soundcloud l'année dernière, sachez que la drill n'est pas le seul mouvement à la mode dans le game en ce moment. Il y a aussi le DMV Flow, ce rap East Coast avec un ton assez monotone et des flows rapides. Un mouvement récupéré par quelques artistes français de grande qualité, comme Bob Marlich et Jwles, qui ont décidé d'appeler Rim'K en renfort pour une grosse connexion.

Le morceau s'appelle "Unique", et c'est un extrait du projet "Histoire Vraie" sorti le 3 Mars. Le titre est dans un mood plutôt posé, bonne ambiance, et les trois rappeurs nous font un bel étalage de leurs skills. On valide de ouf, et vous?