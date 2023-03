Un tout nouveau morceau, plus d'un an après son dernier projet.

Plus d’un an après la sortie de son dernier projet "SEXTASY", USKY est de retour. Le rappeur dévoile un tout nouveau single intitulé "Donatello". Un titre doux produit par Jonathan Cagne et Noxious, où le rappeur déverse son flow. Au bout d’1 minute et 40 secondes, l’instrumentale se transforme et laisse place à une ambiance plus sensuelle.