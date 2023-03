Son deuxième single de l'année.

En 2023, Potter Payper sort un album. Après sa mixtape "Thanks For Waiting" et son passage dans la série Netflix "Top Boy" avec "Gangsteritus", le rappeur anglais a prévu du lourd pour cette année. Après "Blame Brexit", il balance son deuxième single de l’année : "Multifaceted". Potter déverse son flow puissant sur une production teintée de notes de piano et agrémentée d’une atmosphère particulièrement entraînante.