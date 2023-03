Akapera est de retour avec son nouveau clip "HAWKINS" !

Akapera dévoile son nouveau clip "Hawkins" !

Neuf mois après la sortie de son dernier clip intitulé "Détails", le rappeur AKAPERA est de retour dans l'actualité rap français avec le titre "Hawkins" #çac'estloup3.

Comme à son habitude, le rappeur dépose son flow si singulier et mélodieux sur l'instrumentale réussie et très musicale du beatmaker Laysi Beats dans laquelle il manie les mots et les rimes aisément. A l'image de son talent et de son univers si subtil et singulier faisant de lui un artiste à part entière, la prestation est indiscutablement puissante et surtout percutante à l'oreille. Une combinaison parfaite instrumentale-flow-clip pour un succès assuré.

Une fois de plus, l'artiste du 74 offre à son public un titre rappé qui ne décevra certainement pas sa fanbase.

Côté clip, le réalisateur Faiz Mainty signe un visuel sombre et efficace, illustrant l'artiste seul ou en meute.

Le rappeur AKAPERA est un artiste originaire d'Annemasse dans le 74 qui a déjà à son actif deux projets très prometteurs et également une série de freestyle sur Instagram. Cela ne fait aucun doute : sa détermination, sa régularité et surtout son talent feront très certainement de ce rappeur un artiste à suivre en 2023.

Découvrez le nouveau clip "Hawkins" de "Akapera" sur Générations :