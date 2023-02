Une performance entre live et clip pour patienter avant "TOUT TRAVAIL MERITE SALAIRE, Vol. 3".

Un studio, une projection, un live. Voici le projet de Dazzle Live, un nouveau format vidéo qui présente les nouveaux talents de la scène émergente. Et après Nayra et Zaky, c’est au tour de Ratu$. Pour l’occasion, il interprète "Curriculum" extrait de son dernier projet : "TOUT TRAVAIL MERITE SALAIRE, Vol. 2". Sorti il y a plus d’un an maintenant, le volume 3 serait en cours. L’artiste fait donc patienter son public avec cette puissante performance.