Max veille pendant la "Nuit Blanche"

Après "Aston", l'artiste du 92i est de retour !

92i reste plus que jamais à l'affût des jeunes talents, et c'est comme ça qu'ils ont repéré Max, qui rappait depuis des années dans le 77 où il a grandi. Selon la légende, c'est Kopp qui l'aurait repéré en matant des freestyles sur Instagram, il l'a donc signé sur son label et depuis, le rappeur sort régulièrement des nouveaux morceaux clippés. Cette semaine, il a dévoilé le clip de "Nuit Blanche", un morceau où il découpe dans une ambiance bien sombre, avec des paroles assez torturées, mais où il montre également qu'il est deter pour tout brûler. On vous laisse découvrir le clip réalisé par Thibaut Mitre juste ci-dessous !