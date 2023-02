Un nouveau single extrait de la réédition de son dernier album, "Avant la fête".

Son premier single de l’année. Un peu plus d’un mois après la sortie de son EP "IMHOTEP", TK est de retour. Le rappeur marseillais balance "En pétard", un nouveau single extrait de la réédition de son dernier album. Sorti le 12 août 2022, la tracklist d’"Avant la fête" s’agrandit avec six morceaux bonus, dont un featuring en grande pompe avec Fresh La Douille, Am La Scampia, et 13002 Gang.