Un Rythme & Jayci en l’honneur de l’anniversaire de ce classique du hip-hop.

Tous les mercredis à 11h20, Jayci vous fait découvrir ou redécouvrir les pépites du R&B. C’est "Rythme & Jayci", ta chronique R&B préférée.

Cette semaine, (re)découvrez le mythique album de Dr. Dre "The Chronic" à l’occasion de ses 30 ans. Mais avec Jayci, on ne parle pas de rap mais de R&B. Le célèbre "Nuthin' but a 'G' Thang" en featuring avec Snoop Dogg sample un morceau du pianiste Leon Haywood. Focus sur la production de ce titre légendaire avec Jayci.