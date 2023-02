Le rappeur ne s'arrête plus et dévoile un nouveau morceau.

DaBaby est sur une bonne lancée. Depuis la sortie de son premier morceau de l’année "INDUSTRY" le 7 février, il ne s’arrête plus. Le 8 puis le 9 février, le rappeur balance deux nouveaux titres : "They Just Want Your Life" et "Think Bout Me". Le lendemain, nouvelle surprise pour les fans de DaBaby. Il dévoile "YEA COME ON", un titre électrisant qui s’accompagne d’un clip où il montre son drip tout en déversant son flow.