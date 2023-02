DaBaby balance deux clips : "Industry" et "They Just Want Your Life"

Ses deux premiers singles de l'année.

DaBaby n'avait encore rien sorti en 2023 alors que c'est plutôt un rappeur prolifique. Résultat, il a mis en ligne deux clips coup sur coup, "Industry" et "They Just Want Your Life". Dans le premier, il a tout fait lui-même en très peu de temps juste pour montrer ses skills à l'industrie. Dans le second, il évoque son succès et la jalousie de ses ennemis alors qu'il préfère passer du temps avec trois de ses enfants à la maison comme il le montre et le dit encore dans un autre morceau, "Think about Me" où on voit ses filles danser dans son home-studio.