Un nouveau titre puissant pour le duo de Pantin.

Fraîchement signé chez Wati B, le duo C4 Family balance du lourd. Après "J’roule un oinj" et "Van Gogh", Alias et VE dévoile leur nouveau single : "Colère". Les artistes originaires de Pantin dans le 93 sont en ébullition et déversent un flow puissant et incisif. Un titre qui s’accompagne d’un clip réalisé par Léo Mazzoni.