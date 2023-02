Imen Es rend hommage à son père avec Soprano dans "Si Baba"

Un nouveau morceau touchant extrait de son futur projet, "Train de vie".

L’arrivée de son nouvel album est imminente. Le 10 février prochain, Imen Es dévoilera son troisième album, "Train de vie". Un projet qui succèdera à "ES" sorti en 2021 et qui compte déjà deux singles : "Pervers narcissique" et "Joujou". Ce nouvel opus se précise un peu plus aujourd’hui, avec un nouveau morceau en featuring avec Soprano. Dans "Si Baba", les deux artistes rendant un bel hommage à leurs pères respectifs avec ce morceau mis en image par Darius Salimi. On retrouve Imen Es et Soprano repensant aux souvenirs qu’ils ont partagé avec leur défunt père. "J’avance malgré ton absence", chantent-ils en coeur. Un titre mélodieux et incommensurablement touchant.