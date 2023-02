Un titre dans lequel il s'impose au micro du Rain-T.

Dans la famille LaD, je demande le petit frère. Il y a un an, MattKe suit les pas de son grand frère Koba et fait ses premiers pas dans le rap avec une série de freestyle. Après "Bedo" et "Crapule", ces deux premiers titres, il revient aujourd’hui avec un tout nouveau. Au micro de la plateforme musicale Le Rain-T, il performe "Filon". Produit par Spn, Alf4, Swoosha et 88Marka, MattKe s’impose avec son timbre de voix profond. La relève est assurée.